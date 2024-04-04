Нові масовані удари армії РФ: Повітряні сили зробили заяву

Російська Федерація може повторити масовані обстріли України. Ймовірно, російська армія взяла певну паузу, аби накопичити ресурси для атак.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Звісно, що ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога. Зараз бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де може пересуватися непоміченим для наших сил", - висловився представник ЗСУ.

За словами Євлаша, росіяни накопичують ресурси для можливих масованих атак у майбутньому. Своєю чергою, Повітряні сили готові до відбиття ударів армії РФ.

"Ворог накопичує свої ресурси для подальших масованих атак після підготовки, розвідки і аналізу над тими діями, які зараз проводить. Ми готові відбивати. Перезаряджаємося, переміщуємося", - наголосив речник ПС.

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