Нові методички ФСБ РФ: чиновників вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну в Україні

СБУ перехопила нові методички ФСБ, документ має примітку "до неухильного використання".

Співробітники Служби безпеки України перехопили документ ФСБ РФ під час розсилання секретними каналами зв’язку до Федеральних органів виконавчої влади РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні", - йдеться у повідомленні.

Один із головних наказів ФСБ – хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян – від стояння на колінах".

У документі наголошується, що "санкції – це нові можливості, а Захід шкодить в першу чергу собі. Так у методичках пояснюють економічний спад Росії".

А щоб зняти з себе відповідальність за зубожіння росіян після 24 лютого, пропагандисти мають переконувати, що санкції – це не результат військової "спецоперації", а світова "епідемія ненависті до Росії та всього російського".

Також важливим пунктом пропаганди ФСБ є робота з молодою аудиторією.

Ще в попередніх методичках, які публікувало ФСБ, вказували на високий пацифізм молоді. Тому пропагандисти знайшли "покращення" і для них. Наприклад, блокування Instagram спецслужби РФ називають "повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу".

Адже більшість росіян віддають перевагу "Одноклассникам". Єдине, чого не враховують у своєму звіті співробітники ФСБ – це потік сліз у самому Instagram від російських блогерів. Вони чомусь мають страждати через рішення своєї влади.

"Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, як у них все добре, чому автівки без подушок безпеки, а полиці магазинів – без товарів. Але правда в тому, що армія РФ вбиває мирних українців. А ми всі дуже мотивовані захищати свою країну і якомога далі дистанціюватися від Росії", - наголошує СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російських спецслужб у Мукачевому. Росіянин мав збирати суспільно-політичну інформацію в регіоні, а потім передавав її своїм кураторам у РФ.

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