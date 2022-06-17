Нові окопи й навчання швидкого зльоту: спостерігачі оцінили імовірність нападу Білорусі на Україну

У суспільстві активно обговорюють можливий напад з боку Білорусі, а 16 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив перевірити боєготовність чотирьох областей до можливого відкриття нового фронту.

Утім, наразі прямих факторів підготовки до вторгнення з боку Білорусі моніторингова група "Білоруські Гаюн" не спостерігає.

Про це пише "Білоруські Гаюн".

Спостерігачі пишуть, що суспільно-політична обстановка в Білорусі і так досить напружена, останнє невдоволення населення діями Лукашенка (і його силовиків) після фальсифікованих виборів у 2020 році нікуди не зникло, а на це ще наклалося зростання цін, зростання безробіття і, безумовно, вторгнення ВС РФ до України з території Білорусі.

До того ж, зазначається, в армії Лукашенка немає сучасного озброєння для ведення будь-якої наступальної війни. Навіть оборонна з тією малою кількістю техніки в прикордонних районах буде для них ще викликом.

"Переваги ЗСУ над ЗС РБ фактично визнав навіть Лукашенко, який неодноразово говорив про м'ясорубку за умови вступу до бою (хоча його словами вірити не можна). Звичайно, не можна не сказати, що за останні місяці відбулося помітне збільшення кількості тренувань солдатів ВС РБ, але тренування це одне, а реальний бойовий досвід зовсім інше, і останнього у них не було ніколи", - сказано в повідомленні.

Однак, за спостереженнями фахівців, армія Білорусі має певні успіхи в навичках пілотування, наприклад, тепер вони вчаться швидкому зльоту.

"Водночас ми не виключаємо і сценарій нападу, але він продовжує виглядати малоймовірним. Елементарно, навіть якщо припустити, що вони чогось і навчилися, але в них просто недостатньо техніки. Ймовірно, є проблеми з кількістю зброї", - мовиться в повідомленні.

Експерти спостерігають наразі збільшення кількості фортифікаційних споруд уздовж кордону з Україною.

Нагадаємо, у чотирьох областях перевірять готовність до вторгнення з Білорусі.

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