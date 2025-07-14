Нові Patriot не врятують Україну від "Шахедів": експерт вказав причину

Patriot неефективні проти дронів / © ТСН.ua

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Системи Patriot неефективні проти дронів, адже розраховані на балістичні ракети, які летять на висоті 20–30 км.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман, передають Новини.LIVE.

«Вони проти дронів взагалі не можуть воювати. Patriot те, що летить нижче 50 метрів, взагалі не бачить. Він рохрахований на боротьбу з балістичними ракетами, які летять на висоті 20–30 км. Він розрахований для ракет малої та середньої дальності, які можуть нести ядерний заряд. Він має точно влучити в ракету, щоб повністю знищити, щоб (ймовірний — Ред.) ядерний вибух стався на висоті 20 км», — зазначив експерт.

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Гетьман наголосив, що для кожної цілі є свій засіб ППО, і нема засобу, який би боровся з усім.

За його словами, для перехоплення однієї балістичної ракети зазвичай запускають одразу дві ракети Patriot, інакше ймовірність влучання падає до 70%.

«Можна порахувати, скільки ракет Patriot потрібно, щоб перехопити (російські ракети — Ред.) Ми маємо запускати ракети з комплексу Patriot винятково по „Іскандерах“ і „Кинджалах“. Не можна запускати ракети з Patriot по крилатих ракетах і „Шахедах“. Це безглуздо», — сказав Гетьман.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн.

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