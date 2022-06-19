Нові перемоги ЗСУ на сході: за добу ліквідували 15 окупантів та знищили самохідну артилерійську установку

Нові перемоги ЗСУ на сході: за добу ліквідували 15 окупантів та знищили самохідну артилерійську установку

Українські захисники продовжують стримувати російська війська на сході України.

Зокрема, впродовж поточної доби, 19 червня, Збройні Сили України ліквідували декілька російських окупантів та знищили ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Українські воїни знищили:

особового складу – 14

самохідну артилерійську установку (САУ) – 1

артилерійський тягач (АТТ) – 4

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Смерть ворогам! Слава Україні!", - лаконічно підписали допис.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти завдали авіаударів вертольотами на Донбасі.

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