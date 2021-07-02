Нові полігони, стрільбища і танкодроми: на Донбасі російські найманці готуються до "занять"

Нові полігони, стрільбища і танкодроми: на Донбасі російські найманці готуються до "занять"

Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

Командування ЗС РФ посилює підготовку до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це у п'ятницю, 2 липня, поінформувало Головне управління розвідки України.

"Окупанти обладнують у районах дислокації 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК нові полігони, стрільбища і танкодроми, на яких вже у липні будуть проводитися заняття з російськими найманцями", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних та саперних підрозділів, зросла кількість випадків проведення розвідки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, що збройні формування Російської Федерації з початку 2 липня 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

А протягом минулої доби, 1 липня, зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.

Російські окупанти на Донбасі не припиняють своїх обстрілів

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