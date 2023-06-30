Нові правила призову в Україні: чи каратимуть за неявку, якщо повістку не вручили особисто

В Україні від квітня влада дозволила вручати повістки та викликати чоловіків у військкомат незалежно від місця такого обліку. Крім того, оповіщення також може бути реалізоване через роботодавця.

Нюанси мобілізації в Україні пояснила адвокатка Марина Бекало.

ТЦК у червні почали видавати накази, які змушують військовозобов’язаних чоловіків, які вже отримали повістки або мобілізаційні розпорядження, з’явитися до них незалежно від від того, чи стоять вони на обліку в цьому Центрі.

Зокрема, у наказі начальника Оболонського ТЦК у Києві полковника Олексія Привали від 19 червня 2023 року йшлося, що всі чоловіки незалежно від того, чи стоять вони на обліку в цьому Центрі, мають з’явитися без повістки для уточнення даних.

"У разі неявки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно з законодавством та передано для розшуку, затримання і доставлення до ТЦК і СП органами Національної поліції", – попередив полковник Олексій Привала.

Водночас правниця каже, що документ у частині оповіщення про виклик військовозобов'язаних у ТЦК не відповідає порядку, ба більше, не зобов’язує з’явитися за таким наказом до цього центру комплектування.

За її аргументами, ст. 22 закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК у терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

"Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадному свого будинку", – заявила правозахисниця.

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Постановою №1487 також встановлений порядок вручення таких повісток військовозобов'язаним, а саме: вручення під їхній особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 постанови).

"Крім цього, рішенням Верховного Суду в справі №759/5435/16-к від 28 січня 2020 року передбачено, що належне вручення повістки може бути тільки особисто під підпис, а ніяким іншим способом", - йдеться у повідомленні.

Попри це, Марина Бекало зазначає, що оповіщення також може бути реалізоване через роботодавця.

"Роботодавець має винести відповідний наказ на підприємстві (установі чи організації), вручити працівнику повістку про виклик до ТЦК і забезпечити його явку, а потім відзвітувати ТЦК про здійснення всіх цих заходів (пункт 47 постанови)", - резюмує правозахисниця.

Мобілізація в Україні

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. До лав Збройних сил України зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Також в Україні можуть звузити коло військовозобов'язаних осіб, які мають праву на відстрочку від мобілізації. Йдеться про тих, хто має родичів з інвалідністю.

Напередодні Закарпатський апеляційний суд скасував "умовне" покарання, яке призначив суд першої інстанції 40-річному жителю села Сокирниця Хустського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

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