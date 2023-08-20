Нові правила вручення повісток в Україні: адвокат пояснив, до яких наслідків це призведе

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, за яким внесуть зміни щодо мобілізації. Зокрема, нардепи хочуть розширити перелік осіб, які можуть вручати повістки призовникам і військовозобов’язаним в Україні.

Адвокат Роман Сімутін на своєму ютуб-каналі розповів про нововведення.

Він розповідає, що зазначені зміни планується внести до частини 12 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Попри те, що подібні інновації вже закріплені в постанові Кабміну 1487 від 30 грудня 2022 року, вони "де-факто мертві і не виконуються".

"Цікава суть та наслідки прийняття такого закону. Перша мета зрозуміла - збити частково негатив з ТЦК та перевести на іншу категорію громадян. Друга полягає ось у чому: постанови і штрафи, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах здебільшого з причин недоведеності вручення повістки. В якості доказів використовуються пояснення самих працівників ТЦК та їх рапорти, що взагалі ставить під сумнів їх неупередженість", - пояснює Сімутін.

Також за його словами, за "правильного" підходу і двірники, і представники ЖЕКів, і управителі ОСББ, будуть неупередженими свідками для суддів. Тож постанов можна буде наклепати ще більше.

"Цікавий момент - хочуть уповноважити на вручення повісток власників будинків. Це я сам собі маю вручити повістку і своїм родичам? Відповідно до рішення Конституційного суду 2004 року мешканці багатоквартирних будинків є співвласниками, фактично власниками. Їхня частка не вимірюється лише квартирою, а й площами загального користування", - додав він.

Нагадаємо, автором ініціативи є нардеп від фракції “Слуга Народу” Георгій Мазурашу. У разі ухвалення документу повістки військовозобов'язаним зможуть вручати консьєржі, двірники, інші працівники ЖЕО, ОСББ та інших організацій, які обслуговують будинки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації! Повістки, виплати, звільнення - все, що потрібно знати

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