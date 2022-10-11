Нові ракетні удари по Україні 11 жовтня: що відбувається і чого далі очікувати від Росії

Російські окупанти 11 жовтня знову атакували Україну ракетами і іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136. У вівторок під ударами опинилися Київська область, Запоріжжя, Вінниччина і південь країни. Масштаб атаки не такий великий, як напередодні, проте українців закликають не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу. Своєю чергою, експерти розповіли, чи можливе повторення Росією масованої атаки 10 жовтня.

Нові ракетні удари

Майже на всій території України зранку у вівторок була оголошена повітряна тривога.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про високу ймовірність ракетних ударів по території України протягом дня. Екстрені оповіщення від ДСНС надійшла мешканцям Київської, Дніпропетровської, та інших областей.

Фото: alerts.in.ua

Повідомляється, що крилаті ракети були випущені з Каспійського моря.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив про збиття двох російських ракет на Київщині.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що сили ППО гарно відпрацювали на півдні по попередній партії російських ракет.

11 жовтня ворог завдав удару по Запоріжжю 12 ракетами С-300, які поцілили в громадські об'єкти.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, 2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Також пошкоджено школу та амбулаторію.

Фото: Telegram / Олександр Старух

Окупанти 11 жовтня атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області дронами-камікадзе Shahed-136.

"Здійснена атака на Ладижиську ТЕС. 2 дрони-камікадзе Shahed-136. Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги", - повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Бозров.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

У вівторок Росія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе Shahed-136. Їх збили сили протиповітряної оборони. Так, над Миколаївською областю було збито п'ять дронів, над Одеською - ще три.

У Хмельницькій області зранку працювала протиповітряна оборона, було чути вибухи. Згодом стало відомо про знищення ворожого Shahed-136.

Чи вистачить в окупантів ракет?

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що за "розумного використання" ракет у Росії вистачить до весни.

"Розумне використання – це 5-10 ракет на добу. 5-10 ми легко збиваємо. Подібних ударів (як 10 жовтня - ред.) вони можуть повторити 2-3, але це не може стати системою", - заявив Арестович.

Військовий експерт Павло Лузін розповів, що для обстрілів України 10 жовтня Росія накопичувала ракети кілька місяців. За його словами, зараз Кремль не має запасів крилатих ракет для повторення подібних масованих атак.

"Ті 83 ракети, які Росія використала, їх кілька місяців накопичувала. Це якщо говорити про крилаті ракети. Старі радянські ракети Х-22, зенітні ракети від С-300, ракети "Точка-У", "Ураган" - цього добре вистачає ще, але теж небагато. Для терору вистачає, але ні для чого більше", - наголосив Лузін.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак назвав атаку 10 жовтня помстою за Кримський міст і додав, що запаси ракет в окупантів не безмежні. За його словами, масований ракетний терор міст фіксує стратегічну обмеженість дій Росії та імпульсивну істерику із запуском усіх конвенційних засобів атаки.

"Те, що відбувалося в Дніпрі, вибухи менш потужні, ніж коли запускаються великі ракети Х-101, Х-22. Це дещо менше. Я не виключаю, що значна кількість цих ударів – це іранські дрони, і значна кількість цих ударів – це С-300 у їхньому новому варіанті ударів по наземних цілях. Скільки там було справжніх великих ракет... Можливо, щось було, але врешті-решт і такий варіант означає, що стріляють тим, чим можуть продемонструвати таку масовану відповідь", - наголосив Їжак.

Своєю чергою, заступник начальника Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович попередив, що загроза нових ракетних ударів Росії зберігається.

"Радянського мотлоху, який зберігається у них на складах, ще достатньо. Загроза ракетних ударів існує будь-коли, тому не треба втрачати пильність. Закликаю громадян дотримуватися заходів безпеки. В разі оголошення повітряних тривог прямувати до укриттів і не нехтувати повітряними загрозами", - заявив він.

Військовий експерт Олег Жданов теж припускає, що ракетні удари по Києву та інших містах в найближчі дні можуть повторитися, але не в такій кількості, як зранку 10 жовтня.

"У Путіна дуже багато критиків з боку націонал-патріотів, особливо після удару по Кримському мосту. Критикують через те, чому Росія не б'є по центрах прийняття рішень. До речі, він сам визнав на Радбезі РФ, що вони завдали ударів по критичній інфраструктурі. Він особисто визнав, що вони влаштовують терор проти українського населення. Це був "іміджевий" удар", - каже Жданов.

Масований обстріл України 10 жовтня

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

Масовані ракетні удари по Україні росіяни планували ще з 2-3 жовтня, основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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