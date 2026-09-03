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ТСН у соціальних мережах

Герань (ілюстративне фото)

Герань (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
2 хв
Герань (ілюстративне фото)

Нові реактивні «Герані-5» уже збивають біля Києва: Флеш назвав головну небезпеку

Українська ППО другий день поспіль перехоплює поблизу Києва реактивні «Герані-5».

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Українська ППО другий день поспіль збиває в районі Києва реактивні «Герані-5», які Росія запускає з відстані близько 400 кілометрів.

Про це повідомив український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Герань-5». / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

«Герань-5». / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

За його словами, українські засоби протиповітряної оборони вже здатні перехоплювати такі цілі.

«З позитивного — наші засоби ППО їх збивають», — зазначив Бескрестнов.

Водночас він наголосив, що Росія вже виробляє та застосовує «Герані-5» і, ймовірно, продовжить використовувати їх надалі.

За оцінкою фахівця, реактивні перехоплювачі проти таких цілей будуть малоефективними. Бескрестнов також зазначив, що росіяни запускають «Герані-5» приблизно з 400 кілометрів від Києва.

Яку тактику вигадали росіяни

Раніше авіаексперт Костянтин Криволап заявляв, що Росія змінила тактику повітряних атак на українські міста, зокрема на Київ. Замість великих одночасних нальотів російські війська дедалі частіше запускають невеликі групи дронів із короткими інтервалами.

За його словами, така тактика має одразу кілька цілей: виснажувати українську ППО, змушувати людей годинами перебувати в умовах повітряної тривоги та створювати постійний психологічний тиск.

Криволап зазначав, що за нинішніх темпів виробництва дронів Росія може запускати невеликі групи протягом тривалого часу, фактично розтягуючи атаки на багато годин і порушуючи нормальну роботу міст.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги і виснаження населення.

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