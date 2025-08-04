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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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46
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Нові реактивні "Шахеди": чи має Україна відповідь — військовий пояснив

Юрій Федоренко розповів, що Україна працює над створенням реактивних дронів-перехоплювачів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Юрій Федоренко

Юрій Федоренко

Україна опрацьовує можливість розробки та виробництва реактивних дронів-перехоплювачів у відповідь на створення Росією реактивних «Шахедів».

Про це розповів командир 429-го окремому полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в інтерв’ю Radio NV.

«Ще далі буде робити ворог? Він вже сьогодні визначив завдання зробити „шахеди“ реактивними. Що значить реактивні? Значить, що вони будуть рухатися з більшою швидкостю. І, відповідно, ті дрони-перехоплювачі, які в нас є в значній кількості, стануть неефективні, тому що вони будуть неспроможні догнати реактивний „шахед“, — пояснив військовий.

За його словами, сьогодні, як українські виробники, так і виробники країни-партнерів, опрацюють можливості розробки, тестування і потім підослідної експлуатації з подальшим взяттям на озброєння реактивних перехоплювачів.

Федоренко вбачає у цьому і негативний момент — в тому, що противник нав’язує свої правила гри.

«Позитивний — що у нас немає такого моменту, коли незрозуміло, що робити. Є чіткий шлях, потрібно лише своєчасно наростити спроможності, призвати і навчити людей і відповідно організувати ешаловану систему протиповітреняної оборони», — підсумував Юрій Федоренко.

Раніше ми писали, чим небезпечні реактивні «Шахеди», які почала застосовувати Росія.

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