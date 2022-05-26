Нові рейки із "Азовсталі": найдовший трамвайний маршрут України з Києва до передмістя відновив роботу

Київ та його мальовничу околицю Пущу-Водицю з’єднує 12 трамвай, легендарному маршруту вже понад ста років.

Залізнична колія пролягає просто через ліс, а маршрут є найдовшим в Україні, йдеться в ТСН.

Трамвай стартує з самого центру старовинного Києва на Пололі і далі майже 20 кілометрів шляху до Пущі-Водиці. Подорож у більше ніж годину проходить крізь історичний Поділ, стадіон «Спартак», блошиний ринок, спальний район Куренівка...

На 12 маршруті є важливий момент, коли трамвай різко з ледь не промислової зони опиняється в густому лісі. Трамвай із півгодини рухається просто через хащі, геть і колій не видно.

У транспорті місцеві, які діляться своїми спогадами останніх місяців війни. Ольга Іванівна живе на першій лінії, її донька два тижні війни не могла виїхати із сусіднього Гостомеля. «Без води, без газа, без електрики, без нічого», - розповідає жінка.

Зрештою родину Ольги Іванівни прихистили родичі в центрі Києва. До Пущі жінка повернулася лиш місяць тому. «Я вперше їду трамваєм, ми дуже задоволені, що трамвай ходить, дуже скучили», - каже вона.

Жителька сусідньої Горенки Вікторія окупацію рідного села перечікувала в прикарпатському Калуші. Каже, щаслива повернутися до рідних країв. І міркує за що Пущу так люблять кияни. «Мабуть за її природу, за озера, за повітря. На пляжах дуже багато літом киян, відпочивають. Все у нас у Пущі було гарно поки війна не почалася», - каже Вікторія.

За годину кінцева зупинка - 14 лінія. Водійка не стримує емоцій. «Перша поїздка. Я цілу дорогу плакала. А плакала, бо дорогою навіть ліс і той сумний. Не такий як завжди. Він завжди веселий, завжди зустрічає, а тепер я не впізнала, я не впізнала його», - каже Валентина, яка цим маршрутом возить пасажирів десятки років.

Зупинка на 14 лінії посічена осколками, а сусіднє кафе - вигоріло. На згарище перетворилася електропідстанція, яка живила трамвайні дроти

"Пуща-Водиця – Київ": кореспондент ТСН проїхався улюбленим маршрутом киян

Під час Першої та Другої світових воєн цим маршрутом поранених бійців доправляли до шпиталів. Німці зруйнували колію, згодом її відновили. Тепер історія повторюється вже з фашистами нинішнього століття. Через обстріли росіян Київпастрансу довелося замінити 260 метрів полотна. «Це дуже хороші колії, з Маріуполя, з «Азовсталі». Дуже символічно, що це маріупольські з «Азовсталі» рейки», - каже речник КП "Київпастранс" Олег Грищак.

Наразі військові та рятувальники забороняють ходити глибоко до лісу або на пляжі. Адже там ще можуть бути нерозірвані снаряди. Утім місцеві повертаються до звичного життя.

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