Нові роботи та заміновувачі на фронті: експерт розповів, що може замінити особовий склад на фронті

Є турелі, які можуть використовувати гармати, щоби бити по ворожих окопах.

Роботи, тобто пересувні турелі зможуть застосовувати гармати на фронті.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ 24" експерт з питань авіації Анатолій Храпчинський.

"У нас є турелі, які можуть використовувати гармати, щоби бити по ворожих окопах. Є певний перелік військових операцій, які виконуються окремими військовими - стрілками, гранатометчиками. І тут ми кажемо про те, що відбувається заміна особового складу на роботизовану систему. І за рахунок того, що ми можемо отримати певну кількість таких систем, ми можемо берегти особовий склад", - сказав експерт.

Нагадаємо, відео з роботою нових роботів та заміновувачів, які допомагають Силам оборони на фронті, оприлюднила платформа UNITED24. Вони можуть виконувати різні завдання, передусім для знищення ворожих цілей.

Також раніше ЗСУ показали потужні кадри розгрому російської бронетехніки. В Донецькій області українські бійці потужно розгромили ворожу бронетехніку і ліквідували піхоту РФ.

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