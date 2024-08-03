Нові "Шахеди" економкласу: навіщо Росії дрони з фанери та пластику

Росія почала виготовляти ударні дрони з дешевих матеріалів для масованих атак по Україні. Тактика "хибних цілей" може ускладнити роботу української ППО.

Росія почала виготовляти нові, супердешеві дрони з для масованих атак по території України. Знайдені уламки свідчать, що для їх виробництва використовуються найпростіші матеріали, зокрема фанера, пінопласт та пластик, що дозволяє швидко налагодити масове виробництво.

Про те, навіщо Росія використовує у війні ці дешеві "іграшки", розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі "24 Каналу".

За словами експерта, це правильний хід з огляду на військову логіку. Росіяни, ймовірно, намагаються вичерпати оборонні спроможності України шляхом одночасного запуску великої кількості повітряних цілей.

Роман Світан зазначив, що ці дешеві дрони є хибними цілями, головне завдання яких ввести українську систему ППО в оману. При цьому цілі-"обманки" навіть не несуть заряду вибухівки.

"Вони зробили дешевшим виробництво не ударних дронів, а безпілотників, які мають стати хибними цілями, щоб наші системи ППО витрачали свої ресурси на їхнє знешкодження", – пояснив експерт.

На думку Романа Світана, така стратегія окупантів може ускладнювати роботу ППО, але Сили оборони неодмінно знайдуть ефективну тактику боротьби проти нових російських дронів.

Нагадаємо, фахівець з РЕБ Сергій Бескрестнов описав новий безпілотник росіян "Гербер". За його словами усі складові максимально прості та дешеві — від комплектуючих до збірки.

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