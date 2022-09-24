Нові смерті на Донеччині через обстріли: росіяни застосовують термобаричні боєприпаси проти мирного населення

На Донеччині з-поміж приватного сектору піротехніки збирають залишки вакуумних бомб, якими окупанти обстрілюють житлові райони. Знищувати небезпечні знахідки саперам доводиться впритул до місць, де точаться активні бойові дії, йдеться в ТСН.

Бойову частину від протитанкової керованої ракети, яка могла здетонувати будь-якої миті, піротехніки знайшли біля житлового будинку. Серед небезпечних знахідок і термобарична зброя, яка діє особливо нещадно. «Він випускаються з реактивних систем залпового вогню, їх в ракеті три штуки, вони спускаються на парашуті та роблять свою справу. Це рідкісні боєприпаси, але вони застосовуються», - показують піротехніки знахідку.

Касетні елементи снарядів розлітаються на багато кілометрів, руйнуючи все довкола. Частіше за все росіяни б’ють ними саме по цивільним, тож робота саперів тут триває цілодобово.

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Розуміючи ризики, мирні українці продовжують виїжджати. Сина з матір’ю, які мають інвалідність, волонтери розмістять в спеціалізованому закладі Дніпра, а самотню пенсіонерку, квартира якої була знищена ударом, поселять в Кропивницькому.

Галина з донькою їдуть зі Слов’янська до родичів до Черкас. Хоч українські армійці відтісняють окупантів все далі від міста, опалювати оселю взимку родині буде нічим. «Тяжко, ані газу, ані дров. Думаємо, що швидко закінчиться і поїдемо додому», - кажуть родичик.

Зо дві сотні людей з різними долями і з різних міст Донеччини вантажать речі в евакуаційний потяг. «Щоденно з вокзалу відправляється евакуаційний поїзд до Львова та Кіровоградської області, який слідує за окремим розкладом. Газопостачання в області відсутнє, є перебої зі світлом та водою, тому люди переважно виїзжджають в більш безпечні і обладнані області», - каже головна інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС Донеччини Інна Фоміна.

Місцева адміністрація наполегливо радить людям виїжджати з місць, куди дістає російська артилерія. Тільки за минулу добу росіяни вбили чотирьох мирних людей.

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