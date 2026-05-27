Нові стандарти БЗВП у Сухопутних військах: що змінилося у підготовці рекрутів

Нові стандарти БЗВП / © 21 окрема механізована бригада

У навчальних центрах Сухопутних військ оновили стандарти БЗВП. Зокрема, змінилася логіка викладання та дофахова підготовка рекрутів. Відтепер БЗВП у Сухопутних військах буде проводитися з акцентом на дії у складі малих тактичних груп.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зміни у БЗВП: що передбачають нові стандарти

У Сухопутних військах запровадили БЗВП (базова загальновійськова підготовка — ред.) за новою програмою. Зміни відбулися у шести навчальних центрах.

Оновлену програму для військових розробили на основі досвіду 151-го навчального центру. Зміни мають доповнити систему тренувань та врахувати потреби в адаптації до нинішніх умов війни.

Термін навчання залишається незмінним — новобранці тренуватимуться 51 день. Хоча набір вправ практично не переглядали, сам підхід до навчання став зовсім іншим.

Навчання побудували за схемою «від простого до складного». Курсанти щодня повторюють базові рухи, поки не доведуть їх до автоматизму — це допомагає швидко та надійно засвоїти матеріал.

На вогневій підготовці кожне наступне завдання стає трохи складнішим за попереднє. У тактиці головний акцент тепер робитимуть на злагоджену роботу у малих тактичних групах.

Час на вивчення домедичної допомоги збільшили на 12 годин. Цей час вдалося виділити завдяки прибиранню старих та неактуальних вправ.

Курсантів активно навчатимуть боротися з ворожими FPV-дронами. Для цього використовуватимуть лазерну систему «лазертаг», яка повністю імітує реальний двосторонній бій та атаки дронів.

За кожним взводом закріплюватиметься конкретний командир та інструктор. Вони виконуватимуть роль менторів, тому будь-який курсант зможе звернутися до них по пораду чи допомогу в будь-який момент.

Головним нововведенням стала поява дофахової підготовки. Курсанти за власним бажанням можуть глибше вивчити напрямки, які зараз мають найбільший попит на передовій:

стрілець-оператор;

стрілець-рятівник;

командир малої тактичної групи.

Поглиблений факультатив доступний не кожному. Туди відбирають лише вмотивованих бійців, які мають хист до таких завдань та показали найкращі результати під час базових занять.

Початкові результати доводять, що такий підхід є ефективним. Завдяки професіоналізму інструкторів та індивідуальному підходу до людей анкетування показало: абсолютно всі курсанти оцінили свої нові знання як достатні або високі.

В Україні молодь готуватимуть до спротиву: що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про підготовку громадян до національного спротиву, згідно з яким в університетах та коледжах запровадять дисципліну «Основи національного спротиву».

Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, курс охоплюватиме базові безпекові навички, дії в кризових ситуаціях та основи домедичної допомоги. Навчання поширюється на студентів незалежно від статі, проте для осіб з особливими освітніми потребами чи релігійними переконаннями, що не допускають користування зброєю, передбачені інші напрямки опанування дисципліни.

У Міносвіти запевнили, що вивчення цього курсу не передбачає складання військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК, перебування на полігонах сил оборони, здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов’язаного.

Для закладів вищої освіти це рішення означає перехід від чинної моделі базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яка складалася з 10 кредитів ЄКТС (3 теоретичних та 7 практичних), до ширшої системи національного спротиву.

