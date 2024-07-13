Нові тактичні прийоми: експерт пояснив, чим відрізнялась атака по Україні 8 липня

Росіяни знизили висоту польотів своїх ракет над Україною, що означає не стільки зміну тактики, а радше модифікацією наявних прийомів.

Таку думку висловив Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник Державного музею авіації в ефірі "Еспресо".

"Щодо ракетної атаки РФ 8 липня, то це не є новою тактикою. Це нові тактичні прийоми, однак загалом й вони не нові. Росіяни просто застосували політ ракети ще з менших висот, трохи зменшили висоту польоту," - пояснив експерт.

Романенко детально розповів про складнощі, з якими стикаються системи протиповітряної оборони при виявленні та перехопленні цілей, які низько летять.

"Якщо ракета летить на висоті 50 метрів, то радіолокаційна станція здатна її побачити за 40 км. Цю дистанцію ракета пролітає за декілька хвилин. І за цей час потрібно привести у бойову готовність дивізіон, захопити цю ракету станцією наведення, дати команду на знищення, здійснити пуск ракети й перехопити так, щоб вона не вийшла із зони ураження", - пояснив експерт.

Романенко наголосив на необхідності швидкої реакції систем ППО в такому разі: "Треба працювати дуже динамічно. Якщо десь через щось сталася мінімальна затримка, то ракета здатна пролетіти зону ураження зенітно-ракетного комплексу".

Романенко також звернув увагу на те, що жодна система протиповітряної оборони не може гарантувати стовідсоткового захисту.

"Навіть Ізраїль, коли відбивав ракети, що були зроблені з каналізаційних труб, а щільність ізраїльського ППО, мабуть, у сотні разів вище, ніж в Україні, однак при всьому тому ракети попадали на міста Ізраїлю. Жодна протиповітряна оборона, навіть американська, не дає стовідсоткового ураження цілей", - зауважив експерт.

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати нову тактику і здійснювати пуски ракет "Калібр" з корветів у Каспійському морі, що створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони.

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