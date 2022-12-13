Нові технології допомагають рятувати від ампутацій бійців із Бахмутського напрямку

Порятунок від ампутацій - у Дніпрі медики задіяли сучасні технології, аби вберегти кінцівки поранених бійців. Тут лікують захисників з Бахмутського напрямку, що нині найгарячіший. Лікарі кажуть, роблять усе можливе, аби бійці не лише вижили, а й могли після одужання повернутися до повноцінного життя, йдеться ТСН.

Ледь не лишився ноги та навіть життя - Юрій згадує, як потрапив під мінометний обстріл. “Я навіть не встиг зреагувати. Почало свистіти над головами. Один за одним вихлопи: бух, бух, бух! Я спиною за камені, а ноги виступали. Зігнув так під себе і чую такий удар наче кувалдою вдарили. Тупий удар і все, нога склалася”, - пригадує він.

Осколок розтрощив стегно, кажуть лікарі, поранення було вкрай складне і небезпечне. "Енергія вибуху - він же летить із величезною швидкістю та травмує м'які тканини, і кістки ламає. Це великий уламок. Куля приблизно таких самих розмірів”, - кажуть медики.

Медики ретельно збирали потрощені кістки, аби ногу можна було врятувати. Операція складна та врешті дає можливість повністю одужати.

Юрій згадує мирне життя, сам із Закарпаття, до російського вторгнення працював будівельником, керував краном та зводив мости. Радіє, що живий, утім хвилюється, що після перемоги не зможе з травмованою ногою працювати не будівництві. Та лікарі заспокоюють, їм вдалося зберегти ногу та її функції, тож після реабілітації чоловік зможе піднятися на кран, аби знов будувати мости вже у мирній країні.

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