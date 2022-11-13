Нові умови для наступу ЗСУ: експерт пояснив, чому не можна давати часу росіянам для перепочинку

Росія намагається накопичити необхідні ресурси, але для цього потрібен час.

Українські війська отримали нагоду активізувати контрнаступ, допоки росіяни не зібрали резерви та не збудували потужніші оборонні позиції.

Таку думку висловив експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі “Еспресо”.

"Зараз створюються нові умови, щоб Україна продовжила наступальні дії, і якраз Росія шукає можливості для зупинки українського наступу й отримання перепочинку або навіть початку консультацій, щоб зібрати резерви, можливо, на півночі - у Білорусі, підтягнути більше сил до Мелітополя та побудувати потужніші оборонні позиції та забезпечення на лівому березі Херсонщини”, - зауважив він.

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За його словами, росіянам потрібен час для того, що вирішити всі ці завдання. ЗСУ створять великі проблеми для окупантів, якщо цього часу їм не даватимуть, активізуючи свій наступ.

Нагадаємо, ЗСУ зараз можуть завдавати ударів практично до межі з окупованим Кримом. Це дає потенціал для вогневого контролю та потужного ураження сил і засобів ворога, зокрема для ураження складів з боєприпасами і для знищення логістичного забезпечення, з чим у ЗС РФ зараз виникають проблеми.

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