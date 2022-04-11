Нові умови для українських біженців в Польщі: що потрібно знати

Нові умови для українських біженців в Польщі: що потрібно знати

В Польщі для тимчасових переселенців з України вирішили змінити умови проживання. Що тепер чекає українців, які втікають від війни - читайте в матеріалі ТСН.ua.

За кордоном українським біженцям, які втікають від війни, намагаються надавати покращенні умови проживання та певні пільги. Зокрема, нові послаблення запровадили в Польщі.

Водійські посвідчення біженців

Як повідомляє УкрАвтопром біженці з України до кінця 2022 року можуть не обмінювати в Польщі свої водійські посвідчення.

Зазвичай в Польщі іноземне посвідчення водія діє усього лише 183 дні після отримання водієм права на постійне чи тимчасове проживання. Коли цей піврічний термін спливає, людині потрібно своє водійське посвідчення обміняти.

Проте у зв'язку з воєнними діями в Україні до кінця 2022 року українці можуть не обмінювати свої водійські посвідчення, навіть якщо термін їх дії закінчився. Цей закон діє для всіх біженців, які перебувають в Польщі, незалежно від того кордон з якою країною людина перетнула.

Пересування потягами

Портал "ВПольщі.pl" повідомив, що в Польщі також запровадили нові правила для тих біженців, які користуються міським та міжміським транспортом.

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Ще з початку російського вторгнення усі українці мали право на безкоштовний проїзд в другому класі потягів економ класу (так звані TLK i IC). Однак раніше для проїзду в такому транспорті громадяни України могли просто показати свій паспорт. Від 1 квітня 2022 року правила змінилися: безкоштовний проїзд в цих потягах залишається, але ним можуть користуватися лише ті українці, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року.

Послуга безкоштовного проїзду доступна таким категоріям:

жінкам;

дітям віком до 18 років;

чоловікам з інвалідністю віком від 18 до 60 років;

чоловікам старше 60 років.

Українці, які прямують до Німеччини, Чехії, Австрії, Словаччини, Угорщини, отримуватимуть спеціальний безкоштовний квиток до останньої станції на території Польщі. Далі будуть діяти правила, які існують на залізниці тієї країни, куди людина вирушає.