Нові вакансії в «Азові»: як обрати напрямок і не помилитися

У 1-му корпусі НГУ «Азов» людина приходить не «на позицію», а в процес, де дивляться на її досвід, навички і підготовку.

Питання «куди йти служити» рідко виникає на порожньому місці. Зазвичай перед цим є період, коли людина читає, дивиться, відкладає рішення і знову до нього повертається.

У цей момент важливо знайти підрозділ, у який хочеться долучитися за власним бажанням, зрозуміти, як влаштована служба і які варіанти є всередині.

На слуху тема вакансій, адже це не перелік позицій, а вибір напрямку, у якому людина буде працювати далі. А які посади має «Азов»?

Вакансії як спосіб зайти у свій напрямок

У 1-му корпусі НГУ «Азов» вакансії — частина системи відбору і розподілу. Людина приходить не «на позицію», а в процес, де дивляться на її досвід, навички і підготовку.

Далі під це підбирають напрямок. Для цивільних кандидатів це можливість використати свій фах у війську. Для тих, хто планує службу як професію — спосіб зайти в підрозділ із навчанням і зрозумілою структурою роботи.

В інтересах підрозділу, щоб людина потрапила туди, де проявить себе найкраще, де зможе стати сильною частиною війська як команди.

Які напрямки відкриті у 2026 році?

У корпусі «Азов» є чотири основних напрямки, між якими розподіляють кандидатів:

  • Бойові вакансії — підрозділи, які працюють на передовій і виконують штурмові та оборонні задачі;

  • безпілотні системи — робота з дронами, розвідка, коригування;

  • медичні вакансії — допомога пораненим і робота в стабілізаційних процесах;

  • тилові вакансії — забезпечення, техніка, логістика, зв’язок.

Відкриті вакансії 1-го корпусу НГУ «Азов» доступні всім, а не «для своїх»: рівність і справедливість, прозорі вимоги та підготовка — база пріоритетів.

Як відбувається розподіл?

Поширений страх, що після відбору людину просто розподілять без урахування її можливостей. На практиці «Азову „це не так.

Під час відбору враховують:

  • Попередній досвід;

  • професію;

  • фізичну підготовку;

  • навички і готовність до навантаження.

Окремо проговорюють, які напрямки цікавлять кандидата. Це дозволяє підібрати роль, у якій він зможе працювати ефективно.

Що важливо зрозуміти перед вибором?

Ваш вибір напрямку впливає на всю подальшу службу На початку може здаватися, що головне — потрапити в підрозділ, а далі розібратися. Але саме визначення напрямку багато в чому визначає, як виглядатиме служба далі.

Різні задачі, різний ритм роботи, різний рівень навантаження — все це залежить від ролі, в яку заходить людина.

З-поміж різних можливостей розгляньте для себе перспективу в «Азов»: на сайті azov.army перелік професій. Ви можете заповнити онлайн заявку й отримати консультацію. Якщо ви самостійно приймаєте рішення, то й можете його змінити на етапі співбесіди чи обрати (якщо вік дозволяє) контрактний варіант 18-24.

Доки хтось боїться, що його знайдуть, ви можете знайти вакансію, яка стане початком нового етапу життя поруч із легендарним підрозділом «Азов».

