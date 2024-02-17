Нові виплати військовослужбовцям: що може змінитися у законі про мобілізацію

Одну з головних ролей для проведення мобілізації має відігравати мотивація українських військових.

Про це заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в ефірі "24 каналу".

Як мають змінитися грошові виплати

За словами Костенка, той, хто підписує контракт, залежно від звання може отримати зарпалту від 3 до 5 тисяч доларів на місяць. У його проєкті закону, зокрема, визначаються терміни, які боєць проводить у бойовому розпорядженні. Згідно з ними, підвищується і коефіцієнт зарплати.

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"Шість місяців – коефіцієнт збільшується у півтора рази. Тобто мінімальна зарплата у 20-100 тисяч має зростати до 30-200 тисяч відповідно і далі", – розповів він.

Нардеп додав, що за ліквідацію ворожого танку екіпаж або окремий боєць може отримати до 10 тисяч доларів. Водночас на цей пункт заохочення особового складу необхідно 1 мільярд 800 мільйонів гривень, враховуючи показники 2023 року.

"Я впевнений, що ця мотивація дасть поштовх бійцям іти і знищувати більше техніки", – зазначив Костенко.

Депутат також повідомив, що окремим пунктом іде питання ветеранських виплат. Так, мінімальні пенсії для бійців, які отримали інвалідність, встановлюються за групами:

третя – 15 тисяч гривень;

друга – 20 тисяч гривень;

перша – 25 тисяч гривень.

"Потім, якщо ти 12 місяців був у бойових діях і при цьому прослужив 24 місяці, ти маєш право на безкоштовне розмитнення, завезення собі будь-якого транспорту для власного користування. Якщо 36 місяців і не був в бойових діях, то 50% в тебе є пільга на розмитнення транспортного засобу", – уточнив Костенко.

Нагадаємо, в Одесі, Києві, Львові започатковують "заохочувальні" виплати призовникам. Допомогу нададуть з міських бюджетів.

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