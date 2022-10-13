Нові засоби ППО для України: як Захід допоможе захистити небо від ракет

Міністри оборони країн НАТО провели в Брюсселі вже шосту зустріч у форматі "Рамштайн", присвячену військовій допомозі Україні. Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах і енергетичній інфраструктурі. Крім того, уряд Німеччини раніше ухвалив рішення надати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, перший з яких вже прибув до місця призначення.

ТСН.ua зібрав подробиці, як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак.

Українська ППО стала пріорітетом для Заходу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі заявив, що союзники сфокусуються на системах протиповітряної оборони для України.

"Топ-пріоритетом стане більше систем протиповітряної оборони для України", - наголосив він.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що однією із систем протиповітряної оборони, про яку просить Україна, є Hawk або вдосконалена система Hawkeye.

"Це система середньої висоти, середньої дальності. Це стара система, але вона досить ефективна", – зазначив він.

Міллі також натякнув на створення разом із союзниками інтегрованої ракетної системи оборони для закриття українського неба, використовуючи різні системи ППО та ПРО: американські Patriot, ізраїльський "Залізний купол" та німецькі IRIS-T.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони. Ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM можуть використовуватися і системами протиповітряної оборони NASAMS. Британці також передадуть сотні ракет для ППО інших типів.

"Останні невиборкові удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Отже, сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM до України", - сказав міністр оборони Сполученого Королівства.

На засіданні "Рамштайн" очільниця міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передачу Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро. Уряд Нідерландів зазвичай неохоче розкриває інформацію про конкретну військову підтримку Україні, але цього разу зроблено виняток, щоб продемонструвати, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Захід нарешті почав розуміти масштаб загрози, що йде від Росії:

"Захід не просто розуміє. У їхній свідомості є те, що якщо в нас обвалиться енергетична система, то вони ж і нас рятуватимуть. Весь тягар гуманітарного навантаження ляже на Європейський Союз, на сусідні країни з постачання сюди продовольства, палива, генераторів і решти всього. Це буде просто гуманітарна катастрофа континентального масштабу, тому нарешті до них доходить, що треба дати комплекси для захисту".

Німецькі IRIS-T - посилення для України

Експерт Олег Жданов каже, що німецькі IRIS-T здатні суттєво посилити українську ППО.

"IRIS-T - це остання розробка в протиракетній системі. Комплекс середнього радіусу дії, дальність ураження до 40 км, висота ураження цілі до 25 км. Це батарея, шість пускових установок, три радіолокаційних станції і 24 ракети. Ракети розвивають швидкість до 3600 км/год, вони надзвукові. Час реакції у нього 15 секунд на ціль. Система одночасно може бачити 2500 цілей. Якби такий комплекс закривав небо Києва, то ми можемо гарантувати, що понад 90% було б збито те, що летить у напрямку міста", - пояснив експерт.

Жданов зазначив, що українська система ППО заснована на старих радянських комплексах, які не мають 360 градусів огляду, а лише закривають якийсь сектор, на відміну від IRIS-T, можливості якого обмежуються лише кількістю ракет у пускових установках.

Військовий аналітик, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун каже, що IRIS-T - це абсолютно нова система, яка ще жодного разу не була застосована в бойових умовах.

"Напевно, самому виробнику буде цікаво підтвердити ті чи інші параметри. Система може перехоплювати кілька цілей одночасно, і реально може закрити частково один із великих промислових центрів. Не кажу, що вона може повністю забезпечити спокій, наприклад, такого міста, як Біла Церква чи Кривий Ріг, але якщо вона буде включена до загальної системи нашої протиповітряної оборони, вона дуже серйозно перехоплює на підході ті ракети, які можуть прорвати нашу глибинну систему. ППО – те, що забезпечують наші С300 та інші комплекси", - пояснив Ягун.

За його словами, IRIS-T порівняно з "Буками" має більше ракет і більшу можливість захоплення цілей.

"Все це у комплексі дає впевненість, що вона принесе дуже серйозну допомогу у нашій протиповітряній обороні", - заявив він.

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