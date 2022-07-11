"Нові жорстокі удари російської армії": Зеленський - про обстріли Харкова та Одещини

Президент України Володимир Зеленський розповів про обстріли окупантами Харкова та Одеської області, а також жорстокі бойові дії на Донбасі.
Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати українські міста. Поки у місті Часів Яр триває розбір завалів, окупанти б'ють по Харкову та Одещині.
Про це глава держави сказав у відеозверненні 11 липня.
"Увесь день триває розбір завалів у місті Часів Яр на Донеччині. Позавчора російські терористи завдали удару по двох багатоповерхівках, і на цей час у списку загиблих 31 людина. Девʼятьох вдалося врятувати", - розповів Зеленський.
Тим часом, протягом доби Харків перебуває під щільними обстрілами окупантів, а на Донбасі тривають напружені бої.
"Харків пережив нові жорстокі удари російської армії. Чергова ракета влучила в житловий будинок – один підʼїзд повністю зруйнований. Вранці ж окупанти обстріляли Салтівський та Київський райони з реактивної артилерії – пʼять людей убито. Ракетних ударів зазнала Одещина, продовжились надзвичайно жорстокі бойові дії на Донеччині й на території Луганської області", - сказав він.
Нагадаємо, що на півдні окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів та тримають напоготові ракетні носії у морі
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