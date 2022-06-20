Нові зрадники України: ДБР повідомило про підозру шістьом правоохоронцям з Бердянська

Чоловіки за власним бажанням розпочали службу в окупаційних правоохоронних органах.

Державне бюро розсліувань заочно повідомило про підозру шістьом правоохоронцям з Бердянська.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян під час телемарафону "Єдині новини".

"Чоловіки за власним бажанням розпочали службу в окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях у Запорізькій області. Їм загрожує до 15 років тюрми, або навіть довічне із конфіскацією майна", - повідомила Сапьян.

Також вона розповіла про підозру головному інспектору держагенства рибного господарства на Миколаївщині.

"Під час окупації Херсона він сам пішов на службу до окупантів. Отримав підвищення. Зараз він допомагає окупантам користуватися водним транспортом херсонського правоохоронного патруля та видає дозволи на риьний промисел. Йому загрожує до 15 років", - повідомила радниця ДБР.

Від початку активних бойових дій, за її словами, уже майже 530 кримінальних проваджень відкрито за держзраду і колабораціонізм. 140 підозр та 79 осіб оголошено в розшук. Найбільше випадків зради і співпраці з ворогом фіксується на Луганщині, Донеччині, в Запорізькій області та на Херсонщині.

"Є, звичайно, перші вироки, хоча ми прекрасно розуміємо, що громадяни хотіли би швидкого процесу, але машина правосуддя потреьує більше часу", - додала радниця.

Нагадаємо, на півдні України знову чутно потужні вибухи.

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