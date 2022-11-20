"Новини надзвичайно тривожні": МАГАТЕ заявило про понад десяток потужних вибухів на ЗАЕС

На території Запорізької АЕС, яку незаконно захопили російська війська, у результаті потужних вибухів пошкоджено обладнання.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ 20 листопада.

Зазначається, що у ранці було чутно понад десяток вибухів.

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"Команда МАГАТЕ також могла побачити деякі вибухи зі своїх вікон. Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї.

"Новини від нашої команди вчора та сьогодні вранці надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено. Як я вже багато разів казав, ти граєшся з вогнем!", - заявив г енеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

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Генеральний директор МАГАТЕ "звернувся до обох сторін конфлікту з наполегливим закликом якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС".

Нагадаємо, ще 3 листопада "Енергоатом" попереджав, що Запорізька АЕС у зв'язку з обстрілами російських окупантів повністю знеструмлена — загарбники пошкодили дві останні високовольтні лінії зв‘язку ЗАЕС з українською енергосистемою. За повного знеструмлення ЗАЕС пального для роботи дизель-генераторів залишалося на 15 діб. Як наголошується, розпочався зворотний відлік часу.

Як заявляв г енеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі, зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС вдалося відновити 4 листопада.

Раніше повідомлялося, що окупанти будуть намагатися під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово анексованого Криму та окупованого Донбасу.

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