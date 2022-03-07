"Новини приємні. Противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту", - Арестович щодо вторгнення РФ

"Новини приємні. Противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту", - Арестович щодо вторгнення РФ

Вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містах України.

За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович у понеділок, 7 березня, у відеозверненні.

"Новини приємні. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Навпаки, за попередніми даним, які ще потребують уточнення, Збройні сили України звільнили на Харківщині місто Чугуїв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром", - зазначив він.

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Також, за словами Арестовича, вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містах України: Київ, Житомир, Харків, Чернігів, Сумщина, Маріуполь.

"Наші Збройні сили наносять удари у відповідь, контратакують на окремих ділянках", - резюмував він.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Наші воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

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ТСН.ua