Новини з фронту: "найгарячіший" – Покровський напрямок, ворог обстрілює Курщину

Ворог завдав по Курщині 16 авіударів з використанням 27 керованих авібомб.

На фронті в Україні за добу сталися 162 бойових зіткнення. Українські війська відбили 35 атак на Покровському напрямку. Водночас ворог 28 разів намагався прорвати оборону на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська продовжували штурмові дії. Там зафіксовані сім боїв у районі Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку сталося 16 ворожих атак. Українські війська відбивали ворожі штурмові дії біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове та Діброва.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві російські атаки біля Виїмки.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку російські окупанти за підтримки авіації провели дев’ять атак. Свої зусилля ворог зосереджував у районах Дачного, Торецька та Щербинівки. Окрім того, штурмував поблизу Неліпівки.

На Покровському напрямку українські війська відбили 35 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували у районах Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки, Миролюбівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Гірника, Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Загалом російська армія 28 разів намагалась прорвати українську оборону на цьому напрямку.

На Времівському напрямку російські війська провели шість атак українських позицій поблизу Вугледару.

На Оріхівському напрямку зафіксовані два безуспішні для ворога бойові зіткнення неподалік від Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти проввели один невдалий штурм, отримавши відсіч.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 16 авіударів з використанням 27 керованих авібомб.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації, з території РФ здійснював обстріли по Брусках, Малушиному, Павлівці, Журавці, Великій Писарівці, Бояро-Лежачам та низці інших прикордонних населених пунктів.

До слова, за даними аналітиків Deep State, росіяни просунулися біля семи населених пунктів на Донеччині.

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