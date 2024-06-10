"Новини з майбутнього": Плетенчук зробив заяву щодо атаки на десантний корабель РФ в Азовському морі

Зараз в акваторії Азовського моря розташовано три великі десантні та три малі ракетні кораблі РФ.

Інформація про те, що ЗСУ вдарили по російському десантному кораблю типу Ропуха в акваторії Азовського моря 8 червня, не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього", — зазначив він.

Зараз в акваторії Азовського моря перебувають, зокрема, кораблі проєкту Буян-М, проте інформація про ураження поки що не відповідає дійсності.

Тим часом Росія вивела у Азовське та Середземне моря кораблі з "Калібрами". Про це йшлося 8 червня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

Читайте також: