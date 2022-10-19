Новітні технології дозволяють економити сотні снарядів: українська арта нищить ворога майже онлайн

Україна переможе Росію у війні завдяки новітній техніці та новітнім технологіям, у цьому переконують бійці на південному напрямку і демонструють це на прикладі артилерії.

Українська артилерія нищить ворога майже онлайн, хоча раніше для цього було потрібно було чимало зусиль і людей, йдеться в ТСН.

Після пострілів артилеристи швидко маскують свою САУ, бо потім головне заховатися від новітніх розвідників, які з’явилися у цій війні. Ворожий дрон може виявити цю позицію за лічені хвилини і тоді прилетить відповідь. Війна Росії проти України змінила все – тепер не так важливі калібри, кількість техніки та чисельність війська, як хороші дрони, сучасні комп’ютери, швидкісний Інтернет.

За останніх 8 років змінилася навіть тактика ведення бойових дій. До прикладу, артилеристи у 14-15 роках стріляли як і їхні попередники наприкінці Другої світової війни. Стріляли по координатах і робили поправки, які їм давав корегувальник, але знаходився він далеко від епіцентру вибухів, тому виходило якось приблизно. Тепер артилеристи стріляють чітко, бо бачать результат своєї роботи онлайн. Командир на псевдо «Калина» зауважує, ця новітня система дозволяє економити йому сотні набоїв. "Звичайно зручніше, бо "птаха" спостерігає зверху, вона бачить розрив, куди ми потрапили, ми можемо потрапити з 3-4 снаряду точно в ціль", - каже віськовослужбовець ЗСУ.

Поцілити точно в бліндаж чи підбити ворожий танк з новим обладнанням для хлопців уже не проблема. Головне, щоб ціль помітили оператори дронів.

Якось військові попросили волонтерів прислати їм великий монітор, щоб краще шукати цілі. Монітор прислали, але коли військові дізналися хто його купив, ледь не розплакалися – гроші передала 8-річна дівчинка. " Такі історії, коли діти з морозива відкладають, щоб допомогти армії, нашим хлопцям… Знаєте, ми й так впевненні в перемозі, але коли ти бачиш це, ти розумієш, що русні не місце на нашій землі і нічого в них не вийде", - розповідають бійці.

Другокласниця Вікторія з Хмельницького довго відкладала гроші собі на ролики, але коли всю суму зібрала, раптом передумала. "Я кажу, що трапилося? А вона каже, що я хочу ці гроші віддати на ЗСУ, щоб наблизити перемогу", - переказує мама дівчинки.

Віка ролики таки отримала, професійні, від іменитої спортсменки, а в монітор, який передала Віка, щодня вдивляються бійці. Вони переконані, з новими технологіями і такими помічниками вони обов'язково переможуть ворога у цій війні.

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