Новітній військовий інструмент: в Росії заговорили про створення в Україні кажанів та комах, які будуть вбивати окупантів (відео)

В Росії звинувачують Україну у нібито підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів.

В Росії бояться декількох речей: України та наших “бойових комах”, яких не існує. І це навіть не жарт, як можна було б подумати з першого разу. Про те, що в нашій державі готують інфікованих різними “небезпечними хворобами” комах, кажанів та птахів заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Відео доповіді російського політика почали розповсюджувати в соцмережах.

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Небензя заявляє, що РФ отримала “пакет документів”, в яких ідеться про вивчення розповсюдження небезпечних інфекцій через птахів, які мігрують. Він каже, що крилаті можуть переносити хворобу Ньюкасла.

“У складі отриманих нами документів щодо вивчення можливості поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів - зокрема хвороби Ньюкасла. І кажанів, які можуть розглядатися як засоби доставки. Під час укусу комарі інфікують людей збудниками особливо небезпечних захворювань. У поясненні наголошується, що заражений військовослужбовець буде нездатний виконувати поставлені завдання. Через це захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніші озброєння та техніка”, - сказав Небензя.

Що відомо про хворобу Ньюкасла

Хвороба Ньюкасла - це висококонтагіозна хвороба птахів із загону курячих. У інфікованої людини виявляються ураженими органи дихання, шлунково-кишковий тракт та центральна нервова системи.

Дуже висока епізоотологічна небезпека захворювання пов'язана з розносом інфекції на різні континенти з птахівничої продукцією. Тому хвороба Ньюкасла включена до списку особливо небезпечних хвороб.

Що відомо про біолабораторії в Україні

Кремлівські пропагандисти почали розповсюджувати нові фейки стосовно “брудної бомби” та “біологічної зброї”, яку нібито створюють в Україні.

Свою нову дезінформаційну кампанію Кремль почав у неділю, 23 жовтня, із заяви їхнього Міноборони. Потім Шойгу особисто запросив телефонні перемовини з міністрами оборони США, Великої Британії, Франції та Туреччини, під час яких просувалася єдина теза – "брудна українська ядерна бомба".

Нагадаємо, що ударного угруповання в Білорусі немає, проте Путін пробує втягнути Лукашенка у війну.

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