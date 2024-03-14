Новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ: у Міноборони пояснили, як він працює (інфографіка)

Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

Про це повідомляє пресслужба МОУ у Facebook.

Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Громадянину треба пройти наступних чотири етапи:

вибір посади та військової частини;

співбесіда та комунікації з військовою частиною;

оформлення у ТЦК СП;

направлення для проходження військової служби.

Новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ / Фото: Міноборони України

Новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ / Фото: Міноборони України

Вибрати посаду та військову частину охочі можуть у центрах рекрутингу при ЦНАПах, на онлайн-платформах, у рекрутингових центрах окремих частин або у ТЦК СП.

Раніше у Міноборони розповіли, як довго готуватимуть рекрутів до армії та які вони матимуть зарплати.

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