Новий командувач ОСУВ "Хортиця", який на БТР проривав барикади Маріуполя: хто такий Михайло Драпатий

Михайло Драпатий 2014 року очолював 2-й механізований батальйон 72-ї бригади, який у травні того року брав участь у звільненні Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський 26 січня призначив генерал-майора Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Водночас він зберіг за собою посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Таке поєднання обов’язків раніше виконував Олександр Сирський, перш ніж очолив Генштаб. Зараз перед ним стоїть нове стратегічне завдання – зупинити наступ росіян на Донеччині та забезпечити оборону позицій українських військ на найбільш гарячому відрізку фронту.

Що відомо про генерал-майора Михайла Драпатого – в матеріалі ТСН.ua.

Кар’єра військового

Михайло Драпатий народився у 1982 році в Кам’янці-Подільському. Після закінчення школи вступив до Харківського інституту танкових військ, а у 2004 році, коли в Україні відбувалася Помаранчева революція, отримав звання лейтенанта та розпочав службу в 72-й окремій механізованій бригаді.

З перших днів російської агресії 2014 року він очолював 2-й механізований батальйон 72-ї бригади, який у травні того року брав участь у звільненні Маріуполя. Саме Драпатий разом із механіком-водієм Дмитром Вороною керував колоною бронемашин, яка прорвала барикади сепаратистів – цей момент зафіксували історичні кадри, що облетіли світ.

"Після виконання завдань в Маріуполі, була дана вказівка підрозділу відійти на визначені позиції, які ми займали по периметру міста. Під час руху механік-водій БМП кричить: "Товариш майор, там барикади, що робить?". Я кажу: "Діма, газу!". Так БМП-2К стала літаючою", – пригадував Драпатий в інтерв’ю Ukrainer.

Прорив із "Ізваринського котла"

У червні 2014 року батальйон Драпатого розпочав рейд уздовж кордону з Росією, перериваючи канали постачання бойовиків. Його підрозділ потрапив під інтенсивні обстріли з території РФ та опинився у так званому "Ізваринському котлі".

"Були дні, коли нас по 7 годин безперервно розстрілювали з усіх видів артилерії та мінометів. Сили були нерівні, допомога не підходила, боєприпаси закінчувались, техніка майже вся була виведена з ладу. І тоді підрозділи пішли на прорив, вийти змогли не всі, а ті, хто прорвався, дійсно стали героями", — розповідав Драпатий.

Завдяки його командуванню з оточення вдалося вивести 260 бійців та десятки одиниць техніки. Цей успішний прорив приніс йому повагу серед військових і закріпив за ним репутацію талановитого командира.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий / Скриншот з відео

Подальша військова кар’єра

У 2016 році Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка діяла на Авдіївському напрямку. Паралельно він навчався у Національному університеті оборони України, після чого отримав звання підполковника, а у 2019 році – полковника.

З початком повномасштабного вторгнення Михайло Драпатий неодноразово доводив свою здатність оперативно реагувати на критичні виклики. У лютому 2022 року він обіймав посаду заступника командувача Об’єднаних сил ЗСУ з підготовки військ, однак ситуація на фронті вимагала рішучих дій. Уже в березні його призначили командувачем ОК "Південь", яке на той момент займалося обороною Миколаївської та Криворізької ділянок.

Ключові операції: зупинка ворога на Криворізькому напрямку та звільнення Херсона

На початкових етапах війни Кривий Ріг став однією з цілей російських військ. Драпатий швидко взяв ситуацію під контроль і зупинив просування окупантів у цьому напрямку. Згодом ОК "Південь" увійшло до складу новоствореного ОУВ "Херсон", яке займалося контрнаступом і звільненням правобережжя Херсонщини.

Його командування стало ключовим під час операції зі звільнення Херсона у 2022 році. Завдяки вдалим діям ЗСУ вдалося змусити росіян залишити місто, що стало однією з найбільших переміг України у цій війні.

Несподіване повернення у 2024: стабілізація Харківщини

Протягом 2023 року про діяльність Михайла Драпатого інформації було небагато, однак ситуація кардинально змінилася на початку 2024 року, коли в керівництві армії відбулися масштабні ротації. Після призначення Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ, у лютому 2024 року Драпатий став заступником начальника Генерального штабу з підготовки військових.

Однак уже в травні 2024 року перед ним знову постало серйозне завдання – зупинити російський прорив на Харківщині. Окупанти розгорнули масштабний наступ на кордоні, тож командування потребувало людини, яка здатна швидко стабілізувати фронт. Драпатий очолив ОТУ "Харків", замінивши Юрія Галушкіна. Попри складність ситуації, йому вдалося зупинити ворога та не допустити подальшого просування вглиб регіону.

Бої на Донбасі та отримання звання генерал-майора

Восени 2024 року Драпатий знову отримав нове призначення – у вересні він очолив ОТУ "Луганськ", яке відповідає за оборону територій від Білогорівки Луганської області до Нью-Йорка на Донеччині. Його досвід та ефективність на полі бою не залишилися без уваги – у жовтні 2024 року Драпатого присвоїли звання генерал-майора.

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29 листопада 2024 року генерал-майор Михайло Драпатий очолив Сухопутні війська ЗСУ, ставши третім командувачем за рік після Олександра Сирського та Олександра Павлюка. Це призначення відбулося на тлі складної ситуації на фронті – активного наступу росіян на Донеччині та необхідності реформування Збройних сил.

Президент Володимир Зеленський пояснив своє рішення наступним чином:

"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави. … Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил".

Михайло Драпатий. / Фото: скриншот з відео

Нестандартні рішення, які працюють

У військових колах позитивно оцінили призначення Драпатого. За словами пресофіцера ЗСУ Олени Мокренчук, його рішення часто є неочікуваними, але добре прорахованими.

"Він дуже ефективний. І зараз на цій посаді зможе ефективніше виконувати завдання. Я маю надію, що під його командуванням ми зможемо відтіснити росіян", – зазначила вона в коментарі Еспресо.Захід.

Сухопутні війська ЗСУ – найчисленніша частина армії, яка відповідає за оборону території, наступальні операції та утримання лінії фронту. Командувач цієї компоненти має вирішальний вплив на стратегію бойових дій, логістику, координацію ресурсів і оперативне планування.

Реформи у Сухопутних військах

У грудні 2024 року Драпатий оголосив масштабну трансформацію, яка має підвищити боєздатність ЗСУ та створити армію майбутнього. Зміни торкнуться навчання, рекрутингу, технологічного забезпечення, управління військами та соціальної підтримки військових.

Підготовка військових – реформа навчальних центрів із використанням сучасних технологій та нових методик. Основний акцент зроблять на практичних навичках, бойовому лідерстві та використанні технологій на полі бою.

Рекрутинг і соціальна підтримка – прозора система набору з нульовою толерантністю до корупції. Військовослужбовці отримуватимуть підтримку від початку служби і до працевлаштування після демобілізації.

Технології – забезпечення українських військових найновішими розробками, які дадуть їм перевагу над ворогом.

Оптимізація управління – реформа логістики та цифровізація процесів для ефективного управління військами.

У січні генерал-майор зіткнувся з проблемою, яка виникла ще до його призначення – 155-ю бригадою "Анни Київської", яка частково розпалася ще до прибуття на фронт. Тоді Драпатий зазначав, що під час формування бригади відповідальні особи допустили системні помилки.

"Більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, щодо окремих питань вже реалізуються рішення", – повідомив Драпатий.

Генерал-майор Драпатий підкреслив, що реформи підтримані президентом Зеленським та реалізовуватимуться у співпраці з Генштабом, Міноборони, волонтерами та міжнародними партнерами.

"Сьогодні ми будуємо армію майбутнього, яка переможе ворога та подолає всі перешкоди на шляху трансформації війська", – наголосив він.