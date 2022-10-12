Новий командувач "спецоперації" РФ - лише виконавець: експерт назвав, хто насправді стоїть за ракетним терором

Російська війська влаштували масовану ракетно-бомбову атаку по місту Алеппо, коли зрозуміли, що вони зазнають поразки.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що новий головнокомандувач російських військ генерал Сергій Суровікін лише виконавець масованих ракетних атак по містах України, а організатором є очільник Кремля Володимир Путін.

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі спільного телемарафону.

За його словами, головна мета ракетного терору – це викликати панічні настрої в українців, але цього не відбувається.

"Росія несе поразки на всіх фронтах. Російські війська змушені відступати, українські - війська наступають і звільняють від окупантів раніше захоплені території, тому вони застосовують тактику війни з цивільною інфраструктурою", - зазначив експерт.

Він також пригадав, що Суровікін командував російською армію в Сирії. І коли окупанти зазнавали поразок і не моглти виконати поставлених завдань, то російський генерал влаштував масовану ракетно-бомбову атаку по місту Алеппо.

Чому Путін масовано обстрілює Україну

Є декілька версій, чомму російський президент-терорист обстрілює ракетами та дронами українські міста. У Східному угрупованні ЗСУ вважаю, що ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі України – прояв безсилої люті через поразки на фронті, зокрема, на східному напрямку.

На думку посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького, масованими ракетними обстірлами по Україні Путін почав нову фазу війни, щоб знищити державу, поставити її на коліна та взяти під свій контроль владу.

Аналітик Олексій Їжак гадає, що масовані ракетні удари по Україні – особиста помста Путіна за вибух на Кримському мосту.

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