Новий командувач Суровікін навряд досягне поставленої мети в Україні – британська розвідка

Новий командувач російської армії в Україні генерал Сергій Суровікін отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним Кремлем.

Міністерство оборони Росії 8 жовтня повідомило про призначення генерала Сергія Суровікіна головнокомандувачем Об'єднаного угруповання військ, яке проводить "спеціальну військову операцію" в Україні. Раніше Суровікін командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в Україні.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, протягом більшої частини "операції" Росії, ймовірно, не вистачало одного уповноваженого польового командира. Генерал Олександр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період від квітня до серпня 2022 року, але незрозуміло, чи він міг ефективно здійснювати контроль над часто розрізненими і конкурентними угрупованнями сил.

"Призначення Суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російської спільноти національної безпеки щодо покращення проведення операції. Однак йому, ймовірно, доведеться конкурувати з дедалі більш фракційним російським Міноборони, який має мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним в Україні", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив командувачем об'єднаного угруповання військ армії РФ генерала Сергія Суровікіна.

Що відомо про Сергія Суровікіна

Російський воєначальник, генерал армії (2021). Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації (від 31 жовтня 2017 року).

У серпні 1991 року у званні капітана виконував обов'язки командира 1-го мотострілецького батальйону 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Батальйон у складі 20 БМП-1 та одного БРДМ-2 був за наказом Державного комітету з надзвичайного стану відправлений для виставлення комендантських постів на Садовому кільці. Під час інциденту в тунелі на Садовому кільці в ніч проти 21 серпня колону було зупинено натовпом. Суровікін вимагав пропустити колону і зробив два попереджувальні постріли вгору з табельної зброї. Згодом стало відомо, що загинули троє молодих людей. Після інциденту Суровікін був заарештований. Він близько 7 місяців перебував під вартою під час попереднього слідства. Внаслідок розслідування звинувачення було знято. Більше того, Суровікін був не просто звільнений, а підвищений у званні особистим наказом тодішнього президента Росії Бориса Єльцина.

У квітні 2004 року в кабінеті командира дивізії генерал-майора Суровікіна у присутності його та заступника командувача військ округу застрелився заступник командира дивізії з озброєння полковник Андрій Штакал. За даними ЗМІ, приводом для суїциду стала незадовільна оцінка дій полковника.

Від січня до квітня 2019 року Суровікін командував Угрупованням військ Збройних сил Росії у Сирії.

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