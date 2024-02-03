Новий контрнаступ ЗСУ: Дикий пояснив, чи з'явиться "вікно можливостей"

Євген Дикий пояснив, від чого залежатиме контрнаступ Збройних сил України.
Очільник ГУР Кирило Буданов припустив, що новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні 2024 року. За його словами, до цього часу ми вичікуємо, поки в окупантів закінчиться ресурс і вони будуть повністю виснажені.
Ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий у коментарі "24 Каналу" пояснив, чи реальний сценарій нового наступу армії України.
"Я цілком згодний із Кирилом Олексійовичем в оцінці здібностей росіян. У них реально немає резервів і ресурсів на те, щоб наступати довго, навіть у такому темпі, як тепер. Ми сьогодні не говоримо про якісь стратегічні прориви, походи на Київ чи Харків. Про це не мовиться. Але навіть той "повзучий" наступ, який все ж таки дуже активно ведеться на Авдіївку, Куп'янськ, Лиман, – на це окупантів вистачить до весни", - зазначив він.
За словами Дикого, навесні для ЗСУ дійсно відкривається вікно можливостей. А от чи ми скористаємось ним – це вже питання не про них. Це питання: чи буде в нас кому наступати й чи буде в нас нормальне постачання БК.
"Друге питання – це до Штатів, а перше – до нас. Якщо в нас дійсно на весну буде поповнення людей і поновиться постачання БК, то з погляду саме стану нашого ворога в нас не просто з'явиться можливість наступати – у нас буде гостра потреба наступати. Вікна можливостей узагалі краще не пропускати. На жаль, ми вже маємо деякі неприємні моменти. У нас могло б бути вікно можливостей добити окупантів ще у 2022 році. Але, на жаль, вчасно не було поставлено достатньої кількості заліза. Тоді це був "привіт" ще не трампістам, а Джо Байдену з його надмірно обережною політикою", - зауважив ветеран війни.
Він також додав, що вікно можливостей закрилося після масової мобілізації в Росії, та почалася абсолютно інша війна. Наступне вікно дійсно відкриється цієї весни. А от чи будемо ми готові, визначається наразі нашою мобілізацією і в Конгресі США.
Нагадаємо, у Путіна змінили риторику про "досягнення" РФ у війні.
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