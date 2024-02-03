Новий контрнаступ ЗСУ: Дикий пояснив, чи з'явиться "вікно можливостей"

Очільник ГУР Кирило Буданов припустив, що новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні 2024 року. За його словами, до цього часу ми вичікуємо, поки в окупантів закінчиться ресурс і вони будуть повністю виснажені.

Ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий у коментарі "24 Каналу" пояснив, чи реальний сценарій нового наступу армії України.

"Я цілком згодний із Кирилом Олексійовичем в оцінці здібностей росіян. У них реально немає резервів і ресурсів на те, щоб наступати довго, навіть у такому темпі, як тепер. Ми сьогодні не говоримо про якісь стратегічні прориви, походи на Київ чи Харків. Про це не мовиться. Але навіть той "повзучий" наступ, який все ж таки дуже активно ведеться на Авдіївку, Куп'янськ, Лиман, – на це окупантів вистачить до весни", - зазначив він.

За словами Дикого, навесні для ЗСУ дійсно відкривається вікно можливостей. А от чи ми скористаємось ним – це вже питання не про них. Це питання: чи буде в нас кому наступати й чи буде в нас нормальне постачання БК.

"Друге питання – це до Штатів, а перше – до нас. Якщо в нас дійсно на весну буде поповнення людей і поновиться постачання БК, то з погляду саме стану нашого ворога в нас не просто з'явиться можливість наступати – у нас буде гостра потреба наступати. Вікна можливостей узагалі краще не пропускати. На жаль, ми вже маємо деякі неприємні моменти. У нас могло б бути вікно можливостей добити окупантів ще у 2022 році. Але, на жаль, вчасно не було поставлено достатньої кількості заліза. Тоді це був "привіт" ще не трампістам, а Джо Байдену з його надмірно обережною політикою", - зауважив ветеран війни.

Він також додав, що вікно можливостей закрилося після масової мобілізації в Росії, та почалася абсолютно інша війна. Наступне вікно дійсно відкриється цієї весни. А от чи будемо ми готові, визначається наразі нашою мобілізацією і в Конгресі США.

Нагадаємо, у Путіна змінили риторику про "досягнення" РФ у війні.

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