Новий контрнаступ ЗСУ може розпочатися 2024 року: ЗМІ дізналися про плани Залужного

Відправною точкою наступного року може стати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій 2024 року.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Видання зазначає, що Україна має "великі плани". Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. У цьому переліку - гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

На думку німецького експерта Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

Відправною точкою нових наступальних дій, на думку співрозмовника видання, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до "слабкого місця росіян", Криму, – всього 60 кілометрів.

Нагадаємо:

Військові лідери США та України намагаються знайти нову стратегію для ЗСУ щодо ведення війни проти Росії, розповіли українські та американські чиновники газеті NYT. Застосувати її вони сподіваються вже на початку 2024 року, і вона має збільшити шанси України на успіх і підтримку країн-партнерів.

США вважають, що для України буде краще взяти на озброєння стратегію "тримай і будуй", тобто закріпитися на теперішніх територіях і нарощувати виробництво власної зброї протягом 2024 року. Так Україна буде більш самодостатньою в питанні озброєння і зможе дати відсіч будь-яким новим наступам Росії.

А кінцева мета полягає у тому, щоб наростити таку міць, яка змусить Росію до переговорів наприкінці наступного року чи 2025 року.

Українські ж військові розглядають стратегію, яка ґрунтується на успішних ударах по Криму. Вони хочуть розхитати впевненість ворога, атакуючи критичні для російської воєнної машини обʼєкти.

Ми проаналізували західні ЗМІ, чому український контрнаступ пішов не за планом і чи є в цьому винні серед військового керівництва.

Читайте провідні новини: