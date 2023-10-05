"Новий критичний момент - 2028 рік": Зеленський розкрив, до яких сценаріїв війни готується РФ

РФ будь-якої ціною намагається заморозити війну в Україні, утім, на цьому вона не зупиниться.

У країні-агресорці РФ планують заморозити війну в Україні, щоб відновити військовий потенціал до 2028 року.

Відповідну заяву зробив 5 жовтня президент України Володимир Зеленський під час третього саміту Європейської політичної спільноти.

За словами Зеленського, російський диктатор Путін зараз розглядає різні сценарії на найближчі роки.

"Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, то буде новий критичний момент — 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватись зараз, то до 2028 року Кремль зможе відновити свій військовий потенціал. Тоді у Росії буде достатньо сил атакувати країни, які у фокусі російської експансії", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що йдеться насамперед про країни Балтії, де присутній російський контингент.

"Це чітка інформація від нашої розвідки. Росія шукає можливості заморозити ситуацію, адаптуватись і готується йти далі", — заявив Зеленський.

На тлі цих подій Зеленський закликав Європу до єдності, щоб не дати Путіну дестабілізувати будь-які інші частини світу.

"Маємо і надалі тиснути санкціями, щоб Росія не могла поширювати хаос. Присутність Росії, її військових, маріонеток — це загроза всім нам. Нам потрібно працювати усім разом, аби витіснити Росію з територій інших країн", — резюмував президент.

Путін планує заморозити війну в Україні

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін планує спробувати зупинити підтримку України з боку США та Європи, використовуючи свої шпигунські мережі та нові технології.

В Офісу президента кажуть, що на сьогодні головним завданням для російського диктатора Володимира Путіна є замороження війни в Україні.

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