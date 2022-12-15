Новий масований обстріл України можливий не лише ракетами: військовий експерт розповів, на що очікують

Російські окупанти можуть влаштувати новий ракетний удар по Україні на початку наступного тижня.

Про це військовий льотчик-інструктор полковником запасу Збройних сил України Роман Світан розповів "24 каналу".

"Якщо масована атака рф і буде, то, я думаю, на початку наступного тижня, не раніше", — заявив експерт.

За словами експерта, окрім ракет ворог може запустити іранські БПЛА "SHAHED".

"Ми по "Шахедах" працюємо до 100%, по ракетах — 80-85%", — додав Світан.

"Є вже певні логістичні проблеми у росіян після ударів по "Енгельсу" та "Дягілєво", і вони чудово розуміють, що ми відстежуватимемо рух носіїв ракет до Уралу, як мінімум, тому вони будуть, швидше за все, змінювати маршрути польотів самих ракетоносців, ну і ракет. Зміна маршрутів може затягнути час підготовки удару", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що 14 грудня ворог запустив по Київські області іранські дрони-камікадзе. Понад десяток БПЛА вдалося збили українським ППО.

Додамо, що іноземні дипломати відреагували на атаку іранськими безпілотниками на Київщину

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