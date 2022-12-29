Новий масований удар Росії ракетами по Україні: яка ситуація в регіонах

Росія зранку, 29 грудня, знову атакує Україну ракетами. Повітряну тривогу оголосили вранці у всіх регіонах України. Командування Повітряних сил зазначило, що росія атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію, щоб попередити ще більші руйнування під час влучання по об'єктах.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович пише про кілька хвиль ракетних атак, росіяни можуть випустити понад 100 ракет.

Київ

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці. Уламки ракети пошкодили будинок в Дарницькому районі Києва. У Києві можуть бути перебої зі світлом, мер радить зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль", - йдеться в повідомленні КМВА.

Харківська область

Окупанти б'ють по Харкову та області.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" - написав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Також у Харкові зупинилось метро.

Мер Харкова повідомив про ракетну атаку на Харків

"У місті є серія вибухів. Попередньо - прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - написав мер міста Ігор Терехов.

Львів

У Львові повідомили про вибухи. Мер Львова Садовий підтверджує вибухи в місті

"Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Сумська область

Підрозділи ППО ліквідували російську ракету над Сумщиною.

Полтавська область

У Полтавській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У регіоні працює протиповітряна оборона. "У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО! Віримо в ЗСУ", - зазначив очільник ОВА.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) збили п'ять російських ракет над Чорним морем у Миколаївській області. Про це повідомив очільник ОВА в Миколаївській області Віталій Кім.

"Збили 3 ракети над морем у нас", - написав він, після чого додав: "Ще мінус 2. Красунчики".

Одеська область

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні в Одеській області було чутно низку вибухів. В Одеському районі видно дим.

"Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються", - написав Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента України.

Нагадаємо, що командування Повітряних сил ЗСУ 27 грудня попереджало про завдання армією РФ ракетного удару по Україні під Новий рік.

Ракетний удар по Дніпру: 23 поранених, сотні понівечених квартир!

Читайте також: