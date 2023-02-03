Новий масштабний наступ Путіна: у Зеленського оцінили шанси окупантів

План Путіна залишити українців зимою без опалення та світла також провалився.

У Зеленського впевнені, що "великий наступ" очільника Кремля Володимира Путіна провалиться, як і попередній.

Про це наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна, Україна мала бути без опалення й електрики, а українці – вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план «великого наступу». А буде українськи план: деокупація, репарації, трибунал", - йдеться у дописі політика.

Загроза нового наступу Росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські війська можуть спробувати піти у новий наступ на Україну до річниці вторгнення - близько 24 лютого. Міністр оборони припустив, що напрямками нової атаки можливо стануть південь та схід.

Про те, що російський наступ неминучим, вважають аналітики американського Інституту вивчення. За їхніми даними, ймовірно, ворог готується до активізації на сході України, зокрема в Луганській області. Статися це може у найближчі місяці.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж припускає, що під час нового наступу Росія діятиме у два етапи: перший етап очікується в лютому-березні, а другий – в кінці весни-на початку літа.

Путін переоцінив сили: новий наступ Росії провалиться

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