Новий масштабний наступ: військовий аналітик пояснив, як можуть діяти окупанти по всій лінії фронту

Російські окупанти, ймовірно, не підуть у черговий масштабний наступ на Україну. Військовий експерт припустив, що армія РФ посилить ракетні атаки.

Можливо, противник намагатиметься атакувати з повітря, задіявши штурмову авіацію.

Про це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Чи є загроза повномасштабного наступу

“Думаю, що вони не підуть у наступ, будуть також використовувати на невеликих ділянках досить сильну, велику кількість живої сили, техніки, артилерії і пробувати просунутися на якомусь одному напрямку. Щоб наступати по всій лінії фронту — у них не буде стільки сил, техніки. І зазнаючи таких втрат, навряд чи зважаться. Імовірніше за все, посилять все-таки ракетні атаки", — зазначив Гетьман.

Посилення ракетних атак та загроза запуску авіації

Зазначимо, що 16 лютого вночі лунала повітряна тривога по всій Україні. Росіяни знову атакували ракетами захід країни. На кордоні зосереджена досить велика кількість літаків і гелікоптерів.

"Можливо, намагатимуться атакувати з повітря: разом із ракетами запускати штурмову авіацію, винищувальну, яку можуть використовувати як бомбардувальники”, — сказав аналітик.

За словами аналітика, ворог чітко бачить, що не може наступати суходолом, програє, зазнає втрат.

Гетьман нагадав про втрати росіян під Вугледаром на Донеччині. За його словами, там ЗСУ розбили 155-ту бригаду морської піхоти.

"Практично повністю знищена. До речі, втретє вона вже знищена. Там було втрачено 130 одиниць техніки. За кілька днів війни понад 30 одиниць техніки було затрофеєно Збройними силами України”, — доповнив військовий аналітик.

Чи буде штурм Одеси

Гетьман не надав чіткого прогнозу щодо дій ворога. Водночас додав, що на Одесу противник точно не здійснить наступ.

“Ніякого десанту вони висадити не можуть, вони налякали недавно — скинули бомби на острів Зміїний, але не підведуть свої кораблі ближче, ніж на відстань наших “Нептунів”, які їх потоплять. Тому не віриться мені в те, що вони зможуть атакувати Одесу”, — сказав Гетьман.

Як ворог поводитиметься на сході

За словами експерта, окупанти, можливо, спробують атакувати Лиман, Вугледар, Часів Яр або Красну Гору, щоб спробувати оточити Бахмут і взяти його в кільце.

Водночас Гетьман послався на ватажка ПВК "Вагнер", який сильно змінив риторику.

"Він говорив, що вони 5 разів захопили Соледар і 10 разів Бахмут. А зараз він істерично розповідає про те, що, мовляв, не чекайте добрих новин. Ніхто не буде за два-три дні брати Бахмут”, — сказав аналітик.

Провокації з території Білорусі

Північ — ще одна ділянка, де теоретично росіяни можуть робити спроби наступу. З території Білорусі можливі провокації. Найімовірніше, це будуть ракетні атаки, каже Гетьман.

“Суходолом вони не полізуть, тому що там болотиста і лісиста місцевість. Техніка може тільки невеликими дорогами пройти, які ми замінували, ми їх добре контролюємо, тому звідти навряд чи підуть”, — вважає аналітик.

Загроза з боку Придністров’я

Ще одна “точка напруги” — Придністров’я, доповнив Гетьман.

“Там залишилося 6,5 тис. військових РФ, з них приблизно 2 тис. — це боєздатний підрозділ. Вони там охороняють склади з боєприпасами, і не можуть виїхати ні в який бік. Тому що, з одного боку, Молдова, з іншого — Україна. І ми знаємо, вже і президент Зеленський говорив про те, що там готується державний переворот або навіть військовий переворот, що вони посилили прикордонний контроль, тому що є інформація, що там “кадирівці” для того, щоб створити бойові групи і почати вуличні заворушення. Там працює наша розвідка і дипломатія. Ось це точки напруги, в принципі, по всіх наших кордонах”, — сказав Гетьман.

Раніше інший військовий експерт зазначив, що авіація РФ становить для України серйозну загрозу, однак російські війська вже втратилв майже 300 літаків у повномасштабній війні.

Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Росія готує новий наступ на Україну та стягує до кордонів бойову авіацію. Наразі у Пентагоні не бачать ознак такого нарощування, про що повідомив Ллойд Остін.

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