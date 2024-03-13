Новий мобілізаційний проєкт: на якій стадії зараз документ та що кажуть в Раді

Новий мобілізаційний проєкт зараз перебуває на стадії розгляду правок. Проте самого документу не залежить процес мобілізації.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала народна депутатка, членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська.

За її словами, два тижні тому новий мобілізаційний законопроєкт почали розглядати по “блокам та тематикам”. Це потрібно для того, аби зрозуміти, яка позиція може бути в різних фракціях та загалом - в Комітеті. В кожному блоці може бути від десятка до тисячі різних правок.

“Наразі має бути стадія розгляду правок. Вчора трапився казус з однією з правок “Батьківщини” і Комітет за годину від початку - засідання закрив. Сьогодні мав бути Комітет по правкам - саме тим 4195, але вранці дивним чином без пояснень Комітет взагалі скасували. На невизначений термін”, - наголосила Соломія Бобровська.

Вона також додала, що норми законопроєкту до його прийняття взагалі неможливо коментувати.

“Тому що позиція комітету під час голосувань по тематикам - це одне, щодо правок - інше. А в залі буде бардак і ніхто з гарантією не скаже, що вийде в результаті. Від цього законопроєкту не залежить сам процес мобілізації. На сьогодні достатньо законодавства забезпечувати Мобілізаційний процес. Якщо місто Одеса проблемне, чи Буковина, чи Закарпаття - то питання не в законі, а в ряду інших факторів”, - підкреслила народна депутатка.

Проте новий мобілізаційний документ регулює відстрочки для певних категорій громадян, які є “в прокуратурі чи інших правоохоронних органах”.

“Як на мене, одна з найкорупційніших схем веде до уряду. Саме вони бронюють сотні тисяч українців від військової служби: починаючи від працівників супермаркетів і до футбольних клубів. Тобто Рада кран закручує, а уряд в особі Мінеко спокійно собі виписує бронювання. Так і будем ходити по колу. Наразі не бачу політичної волі Банкової в принципі приймати цей законопроєкт. Ми або беремося спільно за роботу для підтримки Сил оборони, або нам всім буде дуже боляче і лише на словах перемога не прийде”, - підкреслила Бобровська.

Нагадаємо, що у Верховній Раді триває робота над законопроєктом про мобілізацію до винесення його на голосування у другому читанні. Депутати в комітеті з нацбезпеки та оборони опрацьовують понад 4000 правок.

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