Новий морський дрон РФ "Одуванчик" може атакувати цивільні судна – Гуменюк розповіла про загрозу

Росіяни створили ударний морський безпілотник "Одуванчик", який своєю конструкцією нагадує розробку СБУ – дрон "Малюк". У Збройних силах України попереджають, що він може бути небезпечним для цивільних суден.

Про це розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, є можливість, що Росія буде застосовувати ці дрони проти цивільних суден.

"Такий сценарій цілком ймовірний, адже з боку РФ лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі", - нагадала Гуменюк.

Наталя Гуменюк також додала, що росіяни, попри ймовірне прагнення посилити свою ППО в окупованому Криму, – не мають такої можливості.

"У них ППО зараз друшлякового типу, тобто дірок багато. І треба чимось прикривати, тому вони маневрують", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Залужний прокоментував "прослушку" у своєму кабінеті – подробиці.

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