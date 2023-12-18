Новий морський дрон РФ "Одуванчик" може атакувати цивільні судна – Гуменюк розповіла про загрозу

Росіяни скопіювали український морський дрон "Малюк".
Росіяни створили ударний морський безпілотник "Одуванчик", який своєю конструкцією нагадує розробку СБУ – дрон "Малюк". У Збройних силах України попереджають, що він може бути небезпечним для цивільних суден.
Про це розповіла речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, є можливість, що Росія буде застосовувати ці дрони проти цивільних суден.
"Такий сценарій цілком ймовірний, адже з боку РФ лунали заяви з приводу того, що якщо судноплавство з українськими портами продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі", - нагадала Гуменюк.
Наталя Гуменюк також додала, що росіяни, попри ймовірне прагнення посилити свою ППО в окупованому Криму, – не мають такої можливості.
"У них ППО зараз друшлякового типу, тобто дірок багато. І треба чимось прикривати, тому вони маневрують", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Залужний прокоментував "прослушку" у своєму кабінеті – подробиці.
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