Новий наступ на Київ стане шаленим рішенням Кремля: військовий експерт розповів про помилкову тактику росіян

200 тис вояків, яких готують, начебто, для взяття столиці, – не ті сили, які на це спроможні.

Новий наступ на Київ буде абсолютно шаленим рішенням Кремля, з огляду на військову логіку.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів військово-політичний аналітик Юрій Федоров.

За його словами, щоб взяти добре укріплену столицю України, потрібно не 200 тис вояків, а у 2-3 рази більше.

Про це свідчить досвід Другої світової війни, адже скільки сил вимагалося для взяття великих міст і які жертви несла сторона, що йшла у наступ.

"Протягом кількох місяців окупанти вкрай неуспішно, по-російськи, у лоб, штурмують хоч і добре захищене, але невелике місто Бахмут, використовуючи при цьому близько 30 тис людей. Для того, щоб тільки підійти до Києва потрібно, напевно, у 5 разів більше особового складу, а щоб взяти його, ще більше. Тому ті 200 тис, які готують начебто для наступу, це зовсім не ті сили, якими можна брати Київ", – зазначив аналітик.

Федоров наголосив, що у період зимового наступу війська можуть йти тільки дорогами з твердим покриттям і, природно, виникнуть логістичні проблеми, і армія противника може бути просто знищена артилерією ЗСУ.

"Тому, якщо Москва спробує ще раз організувати наступ на Київ, то воно провалиться сто відсотків", – сказав військовий аналітик.

Додамо, що у Білому домі поки не бачать ознак повторного наступу росіян на Київ, але уважно стежать за діями росіян.

Водночас екскомандувач сухопутних військ Республіки Польща розповів, що російська армія відновлює бойові можливості завдяки співпраці з іншими країнами.

Також у контексті наступу РФ може розглядати напрямок Білорусі.

Читайте також: