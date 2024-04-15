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Новий наступ РФ: Буданов розповів, коли активізуються окупанти

Новий наступ РФ: Буданов розповів, коли активізуються окупанти

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Колаж ТСН.ua

Кирило Буданов зазначив, що без допомоги Україні буде катастрофічно важко.

Російські окупанти планують активізацію бойових дій на кінець травня – початок червня.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню DasErste.de сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, ЗСУ будуть "відносно добре підготовлені до цього, а потім побачимо, що буде далі".

"Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але, по-перше, ця допомога надходить, хоча й не в достатній кількості. А, по-друге, вона буде рухатися вперед", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, у статті видання Financial Times йдеться, що Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Крім того, не виключено штурм у напрямку Харкова або навіть спроба захопити Київ.

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