Новий наступ РФ: Буданов розповів, коли активізуються окупанти

Кирило Буданов зазначив, що без допомоги Україні буде катастрофічно важко.

Російські окупанти планують активізацію бойових дій на кінець травня – початок червня.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню DasErste.de сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, ЗСУ будуть "відносно добре підготовлені до цього, а потім побачимо, що буде далі".

"Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але, по-перше, ця допомога надходить, хоча й не в достатній кількості. А, по-друге, вона буде рухатися вперед", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, у статті видання Financial Times йдеться, що Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Крім того, не виключено штурм у напрямку Харкова або навіть спроба захопити Київ.

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