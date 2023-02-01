Гайдай розповів, як росіяни готуються до наступу на Луганщині і коли підтягнуть основний резерв

Гайдай вважає, що основний резерв окупанти будуть підтягувати в другій половині лютого.

Росіяни готуються до майбутнього наступу, але наразі масового перекидання ворожої техніки на Луганський напрямок не спостерігається.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Очільник області розповів, що росіяни цілодобово намагаються безуспішно атакувати наші позиції, тривають важкі бої на Сватівсько-Кремінському напрямку, але українські захисники зараз впевнено тримаються на своїх позиціях.

"Тривають важкі бої на Сватівсько-Кремінському напрямку. І Білогорівка, так само. Там стабільно тримають позиції сили оборони. Ми теж готові", - сказав голова ОВА.

За його словами, протягом лютого Росія буде завозити "величезну кількість солдат для наступу, який вони планують". Гайдай каже, що Росія у новому наступі робить ставку саме на "свіжомобілізованих".

"По-трохи підвозять і особовий склад, і техніку. На зараз потужного ударного угрупування вони ще не створили. Але саме у лютому підходить до завершення підготовка новомобілізованих росіян, які проходили підготовку на різних майданчиках. І це вже буде не зовсім те гарматне м'ясо, яке було в нас протягом останніх півтора місяця. Так, це не кадрові військові, але вони будуть навчені трішки краще", - додав Гайдай.

На його думку, основний резерв окупанти будуть підтягувати в другій половині лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до нового наступу. За його словами, держава вже відповідає на таку "підготовку до спроби реваншу".

Секретар РНБО Олексій Данілов теж заявив, що російські війська готуються до "максимальної ескалації" в Україні протягом наступних двох-трьох місяців і можуть зробити це вже через два-три тижні, щоб збігтися з першою річницею російського вторгнення в Україну.

Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов висловив думку, що російські сили зосередяться на окупації більшої території Луганської та Донецької областей.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький вважає, що головне поле бою буде на Донбасі. Він сумнівається, що окупанти підуть з Білорусі.

Західні чиновники попередили, що окупанти готуються до нового наступу на Україну навесні. Однак, як інформує CNN, на Заході сумніваються у тому, що наступ буде успішним.

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