Новий наступ РФ на Харків: експерт розповів, чи може він бути успішним

Російська армія наразі здатна лише вести бойові дії тактичного характеру на кордоні з Харківською областю.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Петро Черник.

"Від божевільних можна чекати чого завгодно. Людський потенціал у них доволі великий. Вони офіційно декларують мобілізаційний ресурс від 1,5 до 3 млн людей, а є фахівці, які вважають, що до 7 млн можуть дати автомат Калашникова чи стареньку рушницю Мосіна 1891 року розробки, саперну лопатку, кілька гранат, жменьку сухарів, вдягнути у кирзаки і ватники, як "дєди воєвалі", і кинути все це на нашу заміновану територію вони можуть. Шарпати ворога - це нескінченне завдання у будь-якій війні. Однак забезпечити навіть 20-тисячний корпус повноцінно технікою і артилерією за штатним комплектом вони точно не зможуть", - сказав він.

Нагадаємо:

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 січня повідомили, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової "буферної зони".

Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків — це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку.

5 січня західні ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Що відомо про можливість повторного наступу РФ на Україну

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також зазначив, що у нього немає сумнівів, що "військові РФ знову підуть на Київ". За його словами, стратегічне завдання України — підготуватися до загострення війни, яке може статися наприкінці січня, або навесні.

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчими місяцями.

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