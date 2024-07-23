Новий наступ РФ на Харківщині: у ЗСУ повідомили, чи є загроза

Наразі немає інформації про підготовку нового наступу окупаційної армії РФ на півночі Харківської області.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз найбільш активні дії тривають у напрямку населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На цій ділянці фронту російські військові зосередили свої основні зусилля і намагаються просуватися.

Загарбницька армія також намагається здійснювати перегрупування, аби відновити штурмові дії на цьому напрямку.

"Йдеться не про нарощування, а відбувається лише ротація підрозділів противника. Зокрема й тих, які наші Сили оборони сильно "пошарпали", - наголосив Волошин.

З його слів, на Харківському напрямку діють російські підрозділи 18 мотострілецької дивізії, 128-ї окремої мотострілецької бригади та 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії ленінградського військового округу, 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Тим часом українські підрозділи укріплюють позиції й оборонні рубежі, а також здійснюють заходи з посилення стійкості оборони. Крім того, ЗСУ завдають втрат росіянам.

"Ситуація динамічна, адже противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації. Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", - наголосив Волошин.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили про те, що РФ готується посилити наступ на Харківщині. Окупанти продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова. Втім, не просувалися. Тим не менше окупанти готуються посилити наступ в регіоні.

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