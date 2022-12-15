Новий наступ РФ у лютому: про небезпеку попередив і Резніков

Резніков попередив про можливість нового наступу РФ у той же час, що і торік.

Росія може розпочати нову хвилю наступу вже у лютому після підготовки мобілізованих окупантів.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian.

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Резніков нагадав, що за офіційними кремлівськими даними, в рамках так званої "часткової мобілізації" Росією було мобілізовано близько 300 тис. солдатів.

Міністр припустив, що хоча б половина – після мінімальної підготовки – використовувалася для посилення сил РФ після серії невдач на полі битви. Решта готувалася більш ретельно для майбутніх наступів.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тис. осіб, почала навчання в різних таборах. На підготовку витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план", — сказав він.

Очільник українського Міноборони очікує, що Росія продовжуватиме мобілізувати своїх громадян, описавши основну тактику російських командирів як "м’ясорубку".

"Кремль намагається знайти нові рішення, як отримати перемогу", — сказав Резніков.

Проте міністр сподівається, що добре навчені українські війська та зброя, яку він сподівається отримати від союзників, дозволить протистояти новим атакам ворога.

"Якби "м'ясорубка" була проти "м'ясорубки", ми б програли. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Безумовно, велика радянська армія виграє, а маленька радянська армія програє, але ми — не радянська армія", — підсумував він.

Путін готує масштабний наступ: що відомо

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. За його словами, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або посилять атаки на Донбасі, або наступатимуть на півдні. Генерал ваажає, що цей наступ "може відбутися в лютому, у найкращому випадку в березні, у гіршому — наприкінці січня".

Військовий експерт Сергій Грабський раніше також говорив, що окупанти з новими силами можуть атакувати Україну, проте не раніше весни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що навесні росіяни або знову наступатимуть з Білорусі, або посилять свої атаки на Донбасі.

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